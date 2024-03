Incendia un portone e si intossica, 55enne soccorso dai carabinieri a Settimo San Pietro

Nella nottata trascorsa, i carabinieri di Sinnai hanno sorpreso a Settimo San Pietro un 55enne cagliaritano mentre stava incendiando il portone di casa di un trentenne. In particolare, la pattuglia ha notato il 55enne aggirarsi per il paese in piena notte con cappuccio calzato e occhiali da sole indossati, atteggiamento che non lo ha certo fatto passare inosservato. Nel giro di pochi istanti le intenzioni dell’uomo sono state messe in luce da una fiammata incontrollata che ha dato fuoco al portone di casa e il via alla fuga per le vie del paese. I militari si sono divisi tra chi è intervenuto per contenere e spegnere le fiamme e chi ha inseguito l’autore del gesto che, dopo pochi metri, si è fermato in quanto intossicatosi durante l’accensione.

La vicenda si è quindi conclusa con lo spegnimento del fuoco e le cure mediche per il 55enne che è stato portato all’ospedale dal 118 intervenuto su richiesta dei Carabinieri.