In quel lontano 12 Aprile del 1970 non maturo’ solamente una grandissima vittoria sportiva , ma si materializzo’ il riscatto di un intero Popolo.

Fu una giornata indimenticabile , una di quelle che rimarranno per sempre nella memoria collettiva dei Sardi e non solo , per la prima volta nella storia del Campionato di Calcio una squadra del Sud fu capace di aggiudicarsi lo Scudetto e di scrivere una pagina indelebile nella storia sportiva italiana.

Il Cagliari affronto’ il Bari , all’Amsicora con la consapevolezza che in caso di vittoria avrebbe potuto conquistare aritmeticamente lo Scudetto con due giornate d’ anticipo , la tensione era altissima giunsero tifosi da tutta l’ Isola che gremirono in ogni ordine di posti lo stadio e coloro che non riuscirono ad avere il biglietto cercarono di vivere il momento da lontano cercando in qualche modo di raggiungere balconi e terrazze delle abitazioni adiacenti al campo di gioco.

Dentro e fuori dall’ Amsicora non era presente solo la tifoseria rossoblu , ma lo spirito di un intero Popolo che attendeva questo momento da tanto tempo , si sentiva palpabile un atmosfera quasi irreale , un’evento che sino a pochi anni prima sarebbe stato considerato solo ” Fantascienza Sportiva ” e che adesso era li’ davanti agli occhi di tutti , pronto a materializzarsi.

La partita venne giocata e vinta per due a zero con le reti dell’ immenso Gigi Riva e del grandissimo ” Bobo Gori ” e fu il trionfo , al fischio finale l’ entusiasmo fu immenso ma lo fu anche la consapevolezza di aver assistito al compimento di un qualcosa di assolutamente unico ed inimitabile , le lacrime di gioia si unirono alle urla liberatorie per una festa sportiva che duro’ per settimane e che avrebbe marchiato per sempre la storia della Sardegna e di tutti i suoi figli a partire da quelli residenti nell’ isola per finire con quelli sparsi in tutto il Mondo .

Allo Stadio Amsicora non arrivo’ solamente una grande , meritata , intensa vittoria sportiva ma si concretizzo’ il ” Riscatto di un intero Popolo ” , troppo spesso umiliato ed offeso ma capace di mostrare al Mondo uno spirito unico ed un Cuore genuino ed autentico come nessun altro .