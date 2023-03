In giro di notte a Castiadas con hashish e un coltello a serramanico: denunciato 18enne di Monserrato.

Nella notte di ieri a Castiadas, i Carabinieri del Norm hanno denunciato per porto di armi e oggetti atti ad offendere un 18enne di Monserrato. All’esito di un controllo effettuato in località “Olia Speciosa” il giovane è stato trovato in possesso di un coltello a serramanico e di due involucri di sostanza stupefacente tipo hashish, rispettivamente di gr. 2,5 e gr. 0,2; nello stesso contesto anche un 19enne di Sestu è stato segnalato alla Prefettura di Cagliari perché trovato in possesso di gr. 0,6 di hashish. Il coltello e lo stupefacente sono stati sottoposti a sequestro.