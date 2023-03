Nuraminis, causa un incidente con feriti e scappa senza prestare soccorso: denunciato.

Il 19 marzo, a Nuraminis, i Carabinieri della Stazione locale e i colleghi di Samassi hanno denunciato per lesioni stradali, fuga a seguito di sinistro provocato e velocità non commisurata un 30enne del posto. Nel pomeriggio, alla guida del proprio autoveicolo Citroen C4 in via Umberto, a causa della forte velocitàil giovane ha perso il controllo del mezzo e ha impattato frontalmente con una Fiat Grande Punto condotta da un 29enne che trasportava una passeggera 21enne. Per la giovane è stato necessario il trasporto in codice giallo presso l’ospedale Brotzu di Cagliari, perché affetta da politrauma.

Il 30enne, che è stato riconosciuto da alcuni testimoni, è scappato immediatamente senza fornire assistenza alle persone coinvolte nel sinistro. L’automezzo è stato comunque rinvenuto abbandonato su una strada campestre fuori dal centro abitato.