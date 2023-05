In casa cocaina e bilancini: arrestato per spaccio di droga un pregiudicato di Monserrato

Ieri pomeriggio a Monserrato i Carabinieri, nel corso di una perquisizione delegata dalla Procura della Repubblica di Cagliari per la ricerca di refurtiva, hanno arrestato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti un 44enne del luogo, disoccupato, molto noto alle forze dell’ordine.

Nel corso della perquisizione, i militari operanti hanno rinvenuto nella disponibilità dell’uomo 67 grammi di cocaina, 4 bilancini di precisione, materiale vario per il taglio ed il confezionamento in dosi dello stupefacente. Hanno inoltre rinvenuto 160 euro in banconote di piccolo taglio, verosimile provento dell’attività di spaccio.

Tutto è stato sequestrato e verrà custodito in cassaforte in attesa di essere versato presso l’ufficio corpi di reato del Tribunale di Cagliari. L’uomo ha trascorso la notte presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari e nella mattinata odierna è stato tradotto presso il Tribunale di Cagliari dove verrà giudicato con rito direttissimo.