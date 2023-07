In casa 300 grammi di marijuana, 50enne arrestato a Villasor

In auto con 2 dosi e in casa 3 etti di droga, 50enne arrestato dai carabinieri di Villasor, Serrenti e Sanluri.

È successo nella tarda mattinata del 13 luglio, durante un servizio di controllo alla circolazione stradale a Villasor. L’uomo, a bordo di una utilitaria, è stato fermato in via Cagliari. Alla vista dei Carabinieri, il 50enne con piccoli precedenti non è riuscito a mantenere la calma, e ha mostrato fretta e nervosismo. I militari hanno deciso di approfondire e da una immediata perquisizione sono stati trovati 2 grammi di marijuana.

Il controllo quindi è continuato a casa dell’uomo, a Serrenti. Durante la perquisizione domiciliare, i carabinieri hanno trovato una decina tra sacchetti e contenitori in plastica, contenenti in totale oltre 300 grammi di marijuana sia fresca che in infiorescenze essiccate.

Condotto presso la compagnia di Sanluri, il 50enne, concorde l’autorità giudiziaria di Cagliari, è stato poi posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza direttissima.

La droga avrebbe fruttato tra i 3 e i 5000 € una volta immessa sul mercato.