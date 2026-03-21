I carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Sanluri hanno denunciato in stato di libertà un 31enne del posto, impiegato, già noto alle Forze di Polizia, ritenuto responsabile del reato di porto illegale di oggetti atti ad offendere.

L’operazione ha avuto origine nel corso di un servizio perlustrativo finalizzato al controllo delle aree del centro abitato. L’attenzione dei militari è stata attirata da un’utilitaria in sosta sospetta, con a bordo l’uomo. L’atteggiamento del conducente alla vista della pattuglia ha spinto gli operanti ad approfondire l’accertamento con una perquisizione personale e veicolare d’iniziativa.

L’ispezione dell’auto ha permesso di rinvenire un coltello a serramanico della lunghezza di oltre 16 cm detenuto illegalmente.