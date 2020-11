Impennata dei contagi a Sinnai: “50 positivi al Covid, sei sono ricoverati”

Trentaquattro il primo novembre, sedici in più quatror giorni dopo. Impennata dei casi di Coronavirus a Sinnai. I numeri forniti dalle autorità sanitarie all’amministrazione comunale sono chiari: “50 casi positivi al Covid-19, di cui 44 attualmente in isolamento domiciliare e 6 in ricovero ospedaliero”, così si legge nel comunicato che porta la firma del sindaco, Tarcisio Anedda.

E il primo cittadino esorta ancora una volta tutti gli abitanti al “massimo puntuale rispetto di tutte le prescrizioni in materia di prevenzione emanate dalle autorità governative, regionali e comunali”.