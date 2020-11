Decimoputzu, il sindaco positivo al Coronavirus: “Ho qualche linea di febbre”

Il sindaco di Decimoputzu, Alessandro Scano, è positivo al Covid. È lo stesso primo cittadino a dirlo con un post pubblico su Facebook:: “Vi informo che mi è stata comunicata la positività al tampone a cui sono stato sottoposto nei giorni scorsi. Sono a casa , oggi ho qualche linea di febbre ma per il resto sto bene. Credo di poter dire”, osserva Scano, “che in tutto il periodo è anche negli ultimi giorni ho sempre cercato di fare la massima attenzione a quello che facevo, e soprattutto a come lo facevo, a quanto pare però non è bastato”.

“Lo dico a me e a voi: è necessario che tutto il nostro agire continui ad essere improntato alla massima prudenza e attenzione. Può veramente fare la differenza. Voglio ringraziare quanti essendo venuti a conoscenza di questa mia situazione mi hanno fatto pervenire espressioni di solidarietà e vicinanza. Per quanto mi riguarda e per quanto le mie condizioni di salute me lo permetteranno il mio telefono rimane a disposizione di tutti i cittadini nel cui interesse continuerò a impegnarmi anche da casa mia in tutto quello che sarà possibile fare, con la stessa determinazione che ho sempre avuto”.