Due casi di Coronavirus ad Oristano e, conseguentemente, decine di persone in quarantena. Un alunno della scuola di piazza Manno è infatti risultato positivo, ed è scattato l’isolamento per diciotto bambini e alcuni professori. Un altro caso di contagio è stato invece accertato nel centro di accoglienza “Il Gabbiano”. Risultato? Struttura sbarrata per sanificazione anno al prossimo tre novembre.