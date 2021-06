Il Sand Basket sbarca al Poetto: ecco i vincitori delle spettacolari gare organizzate dalla San Paolo

Si è svolta a Cagliari, nel weekend, presso lo stabilimento balneare dell’Ottagono, la 3° Tappa del terzo campionato nazionale della Federazione Italiana Sand Basket, disciplina sportiva emergente nel belpaese e riconosciuta come tale dall’Aics che prevede il gioco del Basket in spiaggia e su fondo sabbioso (per maggiori info www.sandbasket.com).

La manifestazione, organizzata dalla San Paolo Basket di Cagliari, ha visto gareggiare oltre cento atleti provenienti dalle categorie del Minibasket e delle Giovanili Femminili Under 13/14, grazie alla partecipazione della Virtus Cagliari, l’Antonianum Basket di Quartu, la Mercede Basket di Alghero, il Basket Genneruxi, la SanPaoloBasket e la Società Millesport di Cagliari.

Alla presenza del Presidente della FISAB, Gianpaolo Porfidia, è risultata vincitrice della prima tappa sarda nella categoria Under 14f la Virtus Cagliari che guadagna il primo titolo regionale e accede così alla Finale Nazionale che si disputerà a settembre a Fiumicino; all’evento conclusivo della stagione 2020-21, dove verranno messi in palio lo Scudetto categoria under e senior, parteciperanno anche la “Virtus verde Cagliari” e la “Antonianum/ San Paolo fighter” che hanno concluso la tappa regionale al secondo e terzo posto.