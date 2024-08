Il Rotary Club Cagliari dona oltre 28 mila euro per la prevenzione oncologica

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La somma è stata devoluta per contribuire all’acquisto di un Camper attrezzato per la prevenzione oncologica, nell’ambito di un’ iniziativa dell’Associazione ” Abbracciamo un Sogno ” mirata all’allestimento di un ambulatorio mobile munito di un sistema mammografico ed ecografico di ultima generazione tale da consentire a tutte le donne della Sardegna, anche coloro che risiedono in zone distanti dai presidi ospedalieri, di effettuare esami di Screenig senza attendere i tempi , spesso lunghissimi , dovuti alle liste d’attesa e di ottenere subito il referto medico.

A bordo del Camper presteranno gratuitamente la loro opera medici volontari che potranno visitare tutte le donne che richiederanno una visita in modo assolutamente gratuito . Per contribuire a questa importante iniziativa , il Rotary Club Cagliari ha organizzato il Primo “Concorso di Eleganza per Automobili d’ Epoca” che si e’tenuto il 22 Giugno a Palazzo Doglio con il Patrocinio del Comune di Cagliari e dell’ Aci – Automobile Club Cagliari , in collaborazione con Aci Historic Cagliari , Associazione Automoto d’ Epoca Sardegna , CAVS (Con Alfano Veicoli Storici) , Circolo Sardo Automobili d’Epoca-SCQ e Gruppo Old Cars Friends .

La manifestazione ideata dal Vice Presidente del Rotary Club Cagliari Domenico Porcu in collaborazione con il Presidente Enzo Pinna e dei soci Alessandro Palmieri ed Antonello Fiori ha visto la partecipazione di 33 stupende auto d’ Epoca che hanno sfilato davanti alla Giuria che ha decretato le auto vincitrici nelle categorie previste rispettivamente per le auto piu’ datate , per quelle immatricolate tra gli anni 50 e settanta per arrivare infine a quelle piu’ recenti .

Il numeroso pubblico intervenuto all’ Evento ha potuto cosi’ ammmirare degli autentici gioielli che hanno fatto la storia dell’ automobilismo italiano ed internazionale diventando delle autentiche icone del collezionismo storico .

La manifestazione ha avuto un notevole riscontro mediatico sia in ambito Regionale che Nazionale per l’importanza dello scopo benefico e per l’ altissimo livello qualitativo raggiunto. Mercoledi scorso infine a Palazzo Doglio , alla presenza tra gli altri del nuovo Presidente del Rotary Club Cagliari Avv. Roberto Nati , di Domenico Porcu e di una rappresentanza dell’Associazione ” Abbracciamo un Sogno ” e’ stata consegnata l’importante somma devoluta dal Rotary.