Il record di tzia Innasia e tzia Antonia di Dorgali: un’amicizia lunga 106 anni

Una vita lunghissima, trascorsa sempre fianco a fianco. Capita in una città come Dorgali, Comune di 8500 anime del Nuorese. Sono amiche da sempre, tzia Innasia Mula e tzia Antonia Sotgia: un rapporto bello e solido che si è sviluppato anno dopo anno. E, a proposito di anni, sono centosei quelli compiuti da entrambe. Delle due, tzia Antonia è la più giovane – c’è qualche mese di differenza con Innasia – e proprio quest’ultima l’ha raggiunta in casa per festeggiare degnamente il compleanno da “record”. Una prova ulteriore, insomma, di quel segreto della longevità che abbraccia tutta la Sardegna.

Come si vede nella foto pubblicata da L’Eco di Barbagia, le due donne sono felici e serene davanti alla torta. E, dopo gli auguri e lo spegnimento della candelina, c’è anche spazio per i commenti: “La magìa del destino che non smette mai di stupirci”.