Il re del flamenco fra le meraviglie di Nora: una notte di danza e passione con Sergio Bernal

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Un racconto visionario scandito per quadri in cui si fondono la tradizione spagnola, l’eleganza della danza classica, il fuoco e la passione del flamenco. “Una noche con Sergio Bernal” è un evento speciale, inserito nel cartellone di Nora Jazz, in scena venerdì 2 agosto (ore 21.30) nella meraviglia del sito archeologico di Nora. Uno spettacolo nato dalla sensibilità per la danza dell’Associazione Enti Locali per lo Spettacolo – tra gli organizzatori anche del Festival Dancing Histor(y)ies da poco conclusosi tra le rovine di Tharros – e che complice la celebrazione dei quindici anni della rassegna musicale – ha scelto di arricchire il programma agostano invitando a NoraJazz uno dei più grandi interpreti del balletto mondiale.

Espressione e simbolo dello spirito gitano, Sergio Bernal è infatti considerato il re del flamenco. Già primo ballerino del Balletto Nazionale di Spagna, Bernal è una vera star internazionale della danza, presente nei più importanti teatri del mondo, da New York a Londra, da Mosca a Dubai, da Madrid a Roma. Nella suggestiva scenografia dei Fori Imperiali di Nora, si esibirà in uno spettacolo ispirato alla cultura gitana, tra vertiginosi assolo e raffinati pas de deux e pas de trois, con la direzione artistica firmata dal coreografo madrileno Ricardo Cue.

Tra coreografie originali interpretate da Sergio Bernal, come El ultimo encuentro (sulle note di Hable con ella di Alberto Iglesias) e l’assolo El Cisne (le celebri note de La Morte del Cigno di Camille Saint-Saëns), entrambi di Ricardo Cue, il ballerino sarà anche protagonista di un’inedita versione del Boléro di Maurice Ravel con la coreografia firmata dallo stesso Bernal. Un avvincente elogio alla bellezza realizzato dal progetto creativo di Daniele Cipriani Entertainment.

Ecco, in dettaglio, il programma dell’evento che promette di regalare emozioni e suggestioni.

ORGIA

Musica Joaquin Turina

Coreografia Sergio Bernal

danzano Sergio Bernal, Cristina Cazorla, Carlos Romero

FARRUCA DEL MOLINERO

musica Manuel De Falla

coreografia Antonio Ruiz Soler

danza Sergio Bernal

VIVA NAVARRA

musica Albeniz

coreografía Cristina Cazorla

danza Cristina Cazorla

OBERTURA

musica Coetus

coreografia Sergio Bernal

danza Sergio Bernal

RACHEO

musica Raul Dominguez

coreografia Sergio Bernal – José Manuel Benítez

danzano Sergio Bernal, Carlos Romero

SIEMPRE LORCA

musica Daniel Jurado

chitarra Daniel Jurado,

voci Paz de Manuel

percussioni Javier Valdunciel

EL ULTIMO ENCUENTRO

musica Alberto Iglesias

coreografia Ricardo Cue

danzano Cristina Cazorla, Sergio Bernal

ZAPATEADO SARASATE

musica Pablo Sarasate

coreografia Antonio Ruiz Soler

danza Carlos Romero

SOLEA X BULERIAS

musica Daniel Jurado

chitarra Daniel Jurado,

voci Paz de Manuel

percussioni Javier Valdunciel

coreografia José Manuel Álvarez

danza Sergio Bernal

EL CISNE

musica Camile Saint-Saens

coreografia Ricardo Cue

danza Sergio Bernal

BOLERO

musica Maurice Ravel

coreografia Sergio Bernal

danzano Sergio Bernal, Cristina Cazorla, Carlos Romero