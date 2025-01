Continuano le segnalazioni relative a Piazza del Carmine e al centro storico. Ancora una volta la voce è dei residenti di Stampace rappresentati dal loro Presidente Alfonso Costa.

“Parte del quartiere di Stampace ha le luci perennemente spente. Assicurare la distribuzione dell’energia elettrica e l’accensione dei lampioni in tutto il centro storico è responsabilità del gestore dell’energia che eroga male il servizio e a singhiozzo”. Queste le parole del Presidente per denunciare la mancanza di illuminazione che mette a rischio la circolazione stradale ma ancora di più quella pedonale.

Inoltre crea una situazione di scarsa sicurezza. “Si moltiplicano le aggressioni nei vicoli bui e anche oggi in piazze del Carmine si è verificato l’ennesimo episodio di violenza gratuita”.

Negli ultimi tempi si era comunque registrata una maggiore presenza degli enti preposti al controllo e non è mancata la collaborazione del Comune. “C’è stato un intensificarsi della presenza delle forze dell’ordine,. Il presidio esiste, ci sono. Non ci possiamo lamentare considerando anche le scarse risorse di cui gestiscono. Anche il sindaco è dalla nostra parte, però certe cose devono essere risolte.” E questo in nome della sicurezza generale. “Abbiamo bisogno noi residenti e anche gli avventori del week end del supporto dell’amministrazione comunale perché le strade siano tutte illuminate e sia garantita la sicurezza dei cittadini. Siano essi residenti o ospiti, siano essi pedoni o automobilisti”.

Questo il messaggio finale affinchè la situazione venga risolta e il centro di Cagliari torni ad essere una zona illuminata e sicura.