Oggi la premier Giorgia Meloni ha accolto a Palazzi Chigi il primo ministro ungherese Viktor Orbán per discutere di importanti questioni internazionali come la situazione Ucraina e di ciò che sta accadendo in Medio Oriente.

“L’Unione europea non conta nulla. Donald Trump sbaglia su Putin, andrò da lui per fargli togliere le sanzioni alla Russia”, le parole di Orbán durante la conferenza stampa. “Abbiamo appaltato agli americani e ai russi la possibilità di risolvere la guerra. Purtroppo, non abbiamo un ruolo. L’Europa è totalmente fuori dai giochi”.

Proprio durante l’incontro si è svolto un flash mob di + Europa, preoccupata dell’apertura del governo a una “democrazia illiberale”.

Diversa e decisa la risposta del Ministro degli Esteri e vicepremier Tajani: “Rispetto la posizione del presidente del Consiglio di un altro Paese, ma l’Italia ha posizioni diverse”.

Dopo le dichiarazioni alla stampa e l’incontro con Meloni, Orbán ha incontrato anche Papa Leone XIV in Vaticano, il segretario di Stato Vaticano cardinale Pietro Parolin e il segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali monsignor Paul Richard Gallagher.