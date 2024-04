Il Pink Market di Corte Doglio: l’evento di primavera tra creatività e solidarietà

Un nuovo appuntamento si aggiunge alle numerose iniziative a supporto della raccolta fondi “Un Camper per la prevenzione”, nata con l’obiettivo di sensibilizzare e rendere accessibili gli screening per la diagnosi precoce del tumore al seno: il Pink Market. In programma domenica 14 aprile, dalle 10 alle 15, presso la Corte Doglio, la manifestazione sarà una straordinaria opportunità per ammirare e acquistare le raffinate creazioni di dieci artigiane sarde, facendo del bene.

Ogni stand sarà un viaggio attraverso l’originalità e il talento creativo delle donne coinvolte: dai ricercati gioielli di Summer Mode all’innovativo design degli elastici di Macchillotti, dalle borse sportive di Carlottina Lab, le creazioni di Alipinta e le confezioni personalizzate di Sognando le ali, fino ai capelli realizzati in fibre naturali di Pepe Bianco ,ai capi di abbigliamento e complementi d’arredo dipinti a mano firmati Tramare, agli originali box di Lerefed, all’abbigliamento di Drucci con Amore e alle candele e essenze aromatiche di Twilip Lab.

Il Pink Market incarna lo spirito di solidarietà e l’impegno sociale del progetto ‘Un Camper per la Prevenzione’, che mira a rendere i test di screening del tumore al seno più accessibili alle donne dell’isola attraverso l’acquisto di un vero e proprio ambulatorio mobile attrezzato con un Sistema Mammografico Digitale 3D Con TomosintesiPlanmedClarityTM, ecografo di ultima generazione e sala di refertazione, per citare solo alcune delle dotazioni, capace di raggiungere diverse zone della Sardegna, anche quelle più lontane dai presidi ospedalieri.

L’ingresso al Pink Market sarà libero e ogni acquisto delle creazioni effettuato in questa occasione contribuirà alla raccolta fondi con una parte del ricavato devoluto da ogni espositore direttamente al progetto mentre Palazzo Doglio ospiterà l’evento a titolo gratuito.

Numerose sono le iniziative intraprese sin dal lancio dell’iniziativa benefica nel mese di ottobre – grazie all’impegno del Comitato Sardegna in Rosa, in collaborazione con l’Associazione “Abbracciamo un Sogno” e il supporto di prestigiosi partner come Forte Village, Palazzo Doglio e Summer Mode – che stanno contribuendo alla raccolta dei circa 350 mila euro necessari per l’acquisto del camper. Tra queste, anche il Torneo di Burraco in programma sabato 20 Aprile alle ore 17 presso l’Hotel Residence Ulivi e Palme a Cagliari.

Per ulteriori informazioni sul Pink Market è possibile contattare il numero 070 64 640 o scrivere a [email protected]