Quali attrezzature servono in una pizzeria? Contatta la Neon Europa per una consulenza gratuita

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La Neon Europa è un partner affidabile, un’azienda storica, nata nel 1962, molto conosciuta e apprezzata in Sardegna che ti può seguire in tutte le fase dalla progettazione alla fornitura, dal montaggio all’assistenza post vendita.

Neon Europa oltre le attrezzature può proporre l’arredamento interno ed esterno, l’allestimento del dehor, insegne luminose, cartelli e vetrofanie. E’ utile avere un unico partner di fiducia per avviare la tua attività. Contatta Neon Europa per una consulenza gratuita al tel 070 240 660.

Ora vediamo quelli sono le attrezzature necessarie in una pizzeria.

Per forza di cose, è necessario partire dal re della pizzeria, il FORNO

La scelta del forno può essere effettuata in base a diversi parametri quali: il tipo di pizza che si vuole produrre e la valutazione dei costi del gas, della legna e dell’energia elettrica. Forno a legna: offre un sapore unico alla pizza ed è l’apice dell’arte culinaria quando si tratta di preparare una pizza. Ha bisogno di essere costruito su misura oppure occorre acquistare un prefabbricato a norma. Il forno a legna non è semplice da utilizzare ed è necessario avere un pizzaiolo esperto.

Forno a gas efficiente e facile da usare, è una buona scelta se stai cercando un forno che sia facile da controllare e che mantenga una temperatura costante. Forno elettrico è tra i più utilizzati al momento. Può presentare una o più camere di cottura e per ogni camera è possibile inserire tra le 4 e le 8 pizze a seconda del modello. Inoltre il forno elettrico può avere anche la funzione rotante. Una volta scelto il forno avrai bisogno anche di tutti gli altri strumenti necessari per svolgere questo lavoro nel settore della ristorazione.

IMPASTATRICE

L’’impastatrice deve dare garanzie di solidità, longevità e capienza. Fare un impasto grande o farne uno piccolo, porta via la stessa quantità di tempo. Con un’impastatrice grande puoi fare impasti grandi e piccoli, mentre con un’impastatrice piccola, qualora gli affari dovessero crescere rispettando le aspettative, sarai costretto a fare più impasti durante la giornata.

BANCO DA LAVORO

Il banco da lavoro, diventerà uno dei vostri principali alleati durante la giornata. Prendilo in acciaio, spesso, pesante e resistente. Considera che dovrai poggiarci sopra delle teglie che potrebbero avere una temperatura di 300°c appena uscite dal forno.

FRIGORIFERI

Servono varie tipologie di frigoriferi e sono utili per diverse attività. Il Frigorifero dell’Impasto ricopre un ruolo molto importante nella routine della produzione. Il frigorifero delle Verdure, sia da lavorare che pronte. I Frigoriferi degli ingredienti pronti pensile con le vaschette degli ingredienti più utilizzati a portata di mano e solitamente alloggiato al di sopra del tavolo di lavoro principale del laboratorio.

Il Frigoriferi dei prodotti da lavorare nel quale conservare i prodotti che andranno lavorati a breve termine ad esempio salumi, formaggi ect. Nella pizzerie di piccole dimensioni si può usare quello sotto al bancone della vendita per ottimizzare gli spazi. Il Frigo congelatore sia a pozzetto che armadio, utilissimo per ospitare tutti i prodotti che arrivano già surgelati. La Frigo vetrina delle bibite e/o birre non può proprio mancare in una pizzeria al taglio. Puoi comprarlo oppure prendere quello che viene fornito spesso in comodato gratuito dalle aziende che vendono bibite.

FRIGGITRICE PROFESSIONALE

Tra la miriade di friggitrici in commercio, la prima macro divisione va fatta in base all’alimentazione: elettriche o a gas. In senso assoluto, non c’è una scelta esatta, vanno bene entrambe, sono da scegliere in base alle vostre necessità. A gas consumano meno, certo, ma possono essere meno sicure.L’altra grande considerazione da fare è se acquistarla da banco o su mobile. Per quanto riguarda la capacità, se ne trovano di varie dimensioni, ma per ridurre i tempi e per evitare di mischiare i sapori degli alimenti, non è sbagliato considerare di acquistarne una a due vasche.

CAPPA DI ASPIRAZIONE DEI FUMI

Tutte le pizzerie, sono obbligate per legge ad avere una canna fumaria per espellere oltre i tetti delle case, i fumi e gli odori prodotti all’interno dell’attività. Alle canne fumarie, vengono collegate le cappe d’aspirazione. Solitamente si collocano sopra la friggitrice, ma anche sopra al forno.

RASTRELLIERA – PORTA TEGLIE

Può essere libera su mobile su rotelle, sotto al bancone o sotto al forno.

LAVELLO PROFESSIONALE

Per il lavello professionale, non ci sono troppe controindicazioni, sono quasi tutti uguali. L’importante è avere una buona capienza nel sotto lavello, se possibile armadiato, ed avere 2 vasche ed 1 gocciolatoio utilissimo, ma devi avere un po’ di spazio in più.

LAVAMANI

L’utilizzo dei lavamani in acciaio è obbligatorio nelle pizzerie. Ne esistono diversi modelli con diverse dimensioni e funzioni. I più diffusi nelle pizzerie, sono i lavamani con comando a ginocchio che si attivano grazie ad una pressione esercitata con il con il ginocchio, su un pulsante temporizzato. Esistono anche i rubinetti elettrici e funzionano grazie ad un sensore, ma sono più costosi ovviamente.

BANCO ESPOSIZIONE PIZZA

Il banco per la vendita della pizza, può essere comprato con misure standard oppure costruito in muratura. Solitamente i banchi per la vendita della pizza, hanno dimensioni ed aspetto standard in fase di acquisto per poi venire “foderati” a seconda dei gusti dei clienti. Possono anche avere un frigorifero incastonato nella parte sottostante, quindi sono definiti refrigerati.

Inoltre servono AFFETTATRICI, TAGLIA VERDURE, LAMINATOI, FORMATRICE STENDIPIZZA, PORZIONATRICE E ARROTONDATRICE.

Ricorda, l’obiettivo di una cucina professionale è rendere il lavoro più facile ed efficiente. PER FARE LA SCELTA GIUSTA, CHIEDI UNA CONSULENZA GRATUITA ALLA NEON EUROPA AL TEL 070 240660 – [email protected]