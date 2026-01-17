Tragedia familiare nella contea di Perry, in Pennsylvania. I fatti- come riportato dai media americani- risalgono allo scorso 13 gennaio. Stando a quanto ricostruito, un bimbo di 11 ha sparato e ucciso nel sonno con una pistola il padre, 42 anni, dopo che gli aveva confiscato la Nintendo Switch. Il bimbo avrebbe trovato le chiavi per aprire la cassetta dove si trovava l’arma mentre cercava la Nintendo.

Ad accorgersi della tragedia la madre, che ha sentito un forte rumore che l’ha svegliata e ha trovato l’uomo senza vita nel letto. Ad ammettere i fatti lo stesso bambino, che aveva capito di aver ucciso il papà. Sul posto la polizia che ha preso in custodia l’undicenne.