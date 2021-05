Il Monastero riapre il 28 maggio!

ll Monastero riapre il 28 maggio!

ci troviamo a 15 minuti da Cagliari, in località Geremeas.

Venite a trovarci per rilassarvi nella nostra fantastica piscina tropicale

e per provare le specialità del nostro chef da gustare in una location unica.

Vi aspettiamo tutti i giorni e ricorda, la prenotazione è obbligatoria per garantirvi la massima sicurezza e serenità.

PRENOTA ORA

TEL. 070 6497493

Hotel Il Monastero *** di SoleMare Srl

Via delle Sequoie, 14 – s.p. 17 Km 17,300

Località Geremeas 09045 -Quartu Sant’Elena – CA

www.monasterohotel.it

booking@monasterohotel.it