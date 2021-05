Casacat, cucce e punti pappa per le colonie feline dell’area metropolitana di Cagliari

FRANCESCA MEREU ARCHITETTA E PRESIDENTE DELLA FABERAUS CON LE SUE CASACAT : ” Miglioriamo così le condizioni di vita dei felini che non hanno una casa e soprattutto ci aspettiamo un maggior rispetto del bene comune da parte dei cittadini.

Dopo la fabbricazione e consegna di oltre 1000 visiere anti Covid , durante il lockdown , a favore degli ospedali Cagliaritani , ottobre 2020 , l’associazione Faberaus, con il laboratorio di

fabbricazione digitale FabLab sito nel Centro Pilota della Ceramica, inizia il secondo progetto di volontariato del 2020: Casacat, progetto di realizzazione di cucce e punti pappa per le colonie feline della Cittá Metropolitana di Cagliari.

Il 17 Febbraio 2021, giornata nazionale del gatto, l’associazione Faberaus e il laboratorio di fabbricazione digitale FabLab Cagliari, che ha sede al Centro Pilota della Ceramica di Assemini, terminano il progetto Casacat Land, costruzione di cucce e punti pappa per le

colonie feline, con la consegna di circa 70 casette, che hanno dato ospitalitá ad oltre 280 gatti (questo é il numero dei posti nelle cucce donate)

A questa grande impresa, che ha visto come ente partner il Comune di Cagliari, il quale assessorato alla cultura e al verde Pubblico Paola Piroddi ha dimostrato di

appoggiare l’iniziativa ed autorizzare la collocazione e la consegna delle cucce nelle numerose colonie site nei Parchi cittadini ( San Michele, Monte Urpinu, Giardini Pubblici, Terramaini, Bonaria, Orto dei Cappuccini, ecc..) Oltre che alle numerose colonie site in città.

L’Associazione ha ricevute numerose richieste di cucce anche da fuori hinterland cagliaritano, come Olbia, Oristano e oltre Sardegna, tipo Torino o Reggio Emilia. Questo a dimostrazione che è una necessità oltre che morale, anche a livello sociale ed ambientale, in primis, per tutelare il benessere animale e limitare il fenomeno del randagismo.

Per mesi c’è stato il lavoro incessante di Francesca Mereu (architetta), Nicola Pusceddu ( ingegnere) , Giuliano Deriu ( geometra) e i vari collaboratori e soci dell’associazione che hanno prestato la loro opera , per costruire e garantire un alto numero di casette.

Le cucce e i punti pappa sono progettate e disegnati in CAM e prodotti con una macchina CNC ( fresa a controllo numerico), uno dei macchinari di fabbricazione digitali del FabLab, e

successivamente assemblate dai soci e volontari dell’associazione che ne coordina le attività. Le cucce e punti pappa, sono progettate con materiali ecosostenibili e con un design

rispettoso delle esigenze del felino.

Gli obiettivi principali sono molto pratici, volti a sopperire una mancanza che solitamente viene risolta con dei mezzi di fortuna poco durevoli da parte dei volontari e cioè:

costruzione di cucce da 3 o 4 posti . realizzate in legno, con tetto impermeabile e rialzate da terra in maniera che siano isolate da terra e protette dall’acqua in caso di pioggia e

maltempo; Queste possano essere dei ripari confortevoli e di bell’aspetto dal punto di vista paesaggistico, quindi non causando deturpazione del paesaggio, bensì una valorizzazione dello stesso.

E’ possibile , tramite donazione all’associazione, averne per le colonie feline non registrate, secondo una lista apposita. Purtroppo non possiamo garantire molti numeri, quindi è possibile richiederne max 2. , dipendendo dalla disponibilità dei materiali e dei volontari.Le cucce sono di 3 tipologie. Le dimensioni sono uguali per tutte: 150 x 45x 45 cm

cuccia a 4 posti o 3 posti o la nuova variante da un posto family ( per mamma gatta e cuccioli)

E`possibile farne richiesta compilando il seguente form

Informazioni sul progetto:

CasaCat Land è un progetto che mira alla realizzazione e distribuzione di cucce e punti pappa destinati alle colonie feline, registrate e non, appartenenti all’area della città metropolitana di Cagliari. Le cucce e punti pappa, sono progettate con materiali ecosostenibili e con un design rispettoso delle esigenze del felino, nonché atto a garantire un esempio di decoro urbano sia nelle piazze cittadine, sia nei condomini o nelle strade urbane, dove spesso si vedono scatole o ricoveri di fortuna installati da volontari . Tutto ciò mira ad avere un impatto ambientale positivo ed ad aumentare il senso civico dei cittadini, solitamente poco incline al rispetto dell’ambiente e degli animali.

Il progetto CasaCat land spera di ottenere i seguenti risultati:

Una maggior rispetto verso l’ambiente e gli animali che vi vivono attraverso campagne di sensibilizzazione ed un’azione educativa mirata alle famiglie che frequentano i parchi o i luoghi pubblici , dove sono site le colonie; un aiuto concreto per la lotta al randagismo con un’iniziativa rivolta soprattutto alla tutela e benessere animale, dato ai volontari delle colonie, che saranno aiutati ad una migliore

gestione delle colonie ed avranno finalmente delle strutture e dei ripari utilizzati soprattutto per le basse temperature.

Miglioriamo così le condizioni di vita dei felini che non hanno una casa e soprattutto ci aspettiamo un maggior rispetto del bene comune da parte dei cittadini.

