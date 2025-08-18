Samatzai, chicchi di grandine grandi quanto uova, 15 minuti di tempesta che hanno distrutto anche alcuni vetri delle vetture in sosta. Non solo: strade allagate e rami spezzati, paura tra ai residenti che hanno assistiti impotenti alla furia della natura.

Una bomba d’acqua, anzi di grandine, quella raccontata da chi ha vissuto l’evento meteorologico questo pomeriggio: il cielo è diventato nero, il vento ha soffiato forte e la grandine è caduta violentemente al suolo.

Fenomeni sempre più frequenti purtroppo, dal gran caldo, in pochi istanti, si passa a situazioni completamente opposte e oggi le anomalie climatiche hanno interessato il territorio di Samatzai.