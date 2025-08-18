Sinnai, decine di incivili individuati grazie a telecamere e fototrappole: “Hanno trasformato alcune aree in vere e proprie discariche abusive”. Le violazioni ora diventano procedimenti giudiziari. L’amministrazione comunale ha intensificato i controlli per contrastare chi abbandona i rifiuti in giro attraverso l’attività della Polizia Locale e grazie all’impiego di dispositivi tecnologici di acquisizione immagini.

Le operazioni hanno permesso di individuare decine di persone responsabili di aver trasformato alcune aree in vere e proprie discariche abusive. Le violazioni accertate si sono tradotte in segnalazioni di notizie di reato, che daranno seguito a procedimenti giudiziari nei confronti dei trasgressori.

“Il rispetto dell’ambiente e del decoro urbano è una priorità per la nostra comunità – sottolinea l’Amministrazione –. Continueremo a garantire controlli costanti, sia diretti che attraverso strumenti tecnologici, affinché chi inquina non resti impunito e affinché i cittadini rispettosi delle regole non debbano subire le conseguenze del comportamento incivile di pochi.”

L’Amministrazione invita la cittadinanza a collaborare segnalando eventuali episodi di abbandono illecito, ricordando che il corretto conferimento dei rifiuti è un dovere civico e una responsabilità condivisa per il bene comune.