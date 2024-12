Il Magico Natale di Palazzo Doglio

Un invito speciale per la città: Incontro con Babbo Natale e accensione dell’albero

L’8 dicembre, Palazzo Doglio apre le sue porte alla città per accogliere il Natale con un evento straordinario, gratuito e pensato per tutta la famiglia.

Dalle 16:00 alle 19:00, la corte si trasformerà in un luogo incantato, dove ogni bambino potrà vivere la magia del Natale in un’atmosfera di festa e allegria.

Protagonista assoluto della giornata sarà Babbo Natale, che aspetterà i più piccoli per ricevere le loro letterine ed ascoltare le loro richieste. Un’esperienza unica, arricchita dalla presenza di mascotte natalizie e aiutanti speciali, per regalare sorrisi e momenti di pura meraviglia.

Alle 17:30, il tramonto farà da sfondo alla cerimonia di accensione dell’albero di Natale, un appuntamento simbolico che segnerà ufficialmente l’inizio delle festività a Palazzo Doglio.

Per accompagnare l’atmosfera, bevande calde, vin brulé e dolci come marshmallow, popcorn e zucchero filato saranno a disposizione per rendere l’esperienza ancora più piacevole.

In collaborazione con Seconda Stella, questo evento gratuito offre alla città un’opportunità unica per immergersi nella magia del Natale in famiglia, in un ambiente accogliente impreziosito dal fascino delle eleganti architetture liberty di Palazzo Doglio.

Un appuntamento imperdibile per grandi e piccini, per dare il benvenuto alle festività con gioia e spirito di comunità.