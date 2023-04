Il Janas Saxophone Ensemble in concerto a Palazzo Regio

Domenica 23 aprile 2023 prosegue la Rassegna “Concerti a Palazzo Regio” che vedrà protagonista il Janas Saxophone Ensemble, una realtà musicale che nasce in terra sarda e che si sta facendo apprezzare in diversi festival e rassegne di tutta la penisola. Con il concerto “WIND IN MUSIC”, che si terrà presso la Sala Consiglio del Palazzo Regio di Cagliari (con inizio alle ore 19.00), l’ensemble di sassofoni proporrà un repertorio incentrato sulle pagine di quei compositori che hanno saputo coniugare il sassofono con la musica popolare, come P. Iturralde, J.Girotto, R.Kerner, pure attraverso la proposta di brani legati alla tradizione musicale sarda.

Il Janas Saxophone Ensemble sarà composto da 8 sassofonisti e un percussionista, Marcello Manca (sax soprano), Dario Balzan, Luca Chessa, Esmeralda Tola, Valentina Spada (sax contralti), Sarah Cannoni, Vera Zuddas (sax tenori), Edoardo Rosa (sax baritono) e Francesco Ciminiello (Percussioni).

Il concerto è promosso e attuato dall’Associazione Culturale Musicale “Ennio Porrino” di Elmas (con il contributo della Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato della P.I. e Spettacolo in collaborazione e con il patrocinio della Città Metropolitana di Cagliari), nell’ambito dei progetti “Concerti a Palazzo Regio”, “Suoni e Voci per l’Isola” e della produzione, distribuzione e circuitazione concertistica che l’Associazione sta realizzando in Sardegna nell’anno 2023 (la cui Direzione Artistica è a cura del Maestro Ignazio Perra).

L’ingresso al concerto è gratuito.