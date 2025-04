Il grido d’aiuto di chi vive in Piazza Medaglia Miracolosa, tra tegole rotte e acqua che entra in casa

In piazza Medaglia Miracolosa la situazione è tragica, case lasciate allo sbando e abitanti abbandonati a se stessi.

A tal proposito è intervenuto proprio uno di questi cittadini,Beniamino Melis, per spiegarci i disagi che vengono vissuti da lui in prima persona. “Ho l’umidità in camera da letto che parte dalla tettoia. I canali di scoll sono otturati e l’acqua depositandosi mi entra in casa.” C’è stato anche un intervento da parte dei pompieri ma la situazione non è stata risolta definitivamente “In bagno l’umidità parte dall’esterno, perché un serbatoio che perdeva ha depositato l’acqua all’interno e nonostante il serbatoio sia stato chiuso dai pompieri l’umidità e la muffa restano”