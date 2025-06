Era atteso e la sorpresa per tutti i fan sardi è arrivata. Vasco Rossi torna in Sardegna con due date a Olbia il 12 e il 13 giugno 2026. Ad annunciarlo è lo stesso Vasco durante la data bolognese di questa sera. L’ultimo live dell’artista nell’Isola risale al 2019, in occasione della doppia data del 18 e 19 giugno alla Fiera di Cagliari.

Il calendario

5 e 6 giugno Ferrara – Parco Urbano “Giorgio Bassani”

12 e 13 giugno Olbia – Arena

18 e 19 giugno Bari – Stadio San Nicola

23 e 24 giugno Ancona – Stadio del Conero

28 e 29 giugno Udine – Bluenergy Stadium

I biglietti saranno disponibili:

* in anteprima per il Blasco Fan Club dalle ore 12:00 di lunedì 7 luglio 2025 su vascolive.vivaticket.it.

* con accesso prioritario per i titolari di carta Mastercard a partire dalle ore 12:00 di mercoledì 9 luglio. Scopri di più su www.priceless.com/music.

* in vendita generale dalle ore 13:00 di venerdì 11 luglio su livenation.it