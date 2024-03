Il giro della Sardegna in kayak, al via “Tutti nella stessa barca”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Mancano ormai pochi giorni alla partenza. Martedì 26 marzo Carlo Coni, 47 anni, cagliaritano, salperà per tentare nuovamente la circumnavigazione della Sardegna a bordo del suo kayak “Diana”. Alle 10, dal primo tratto di spiaggia del Poetto, a ridosso di Marina Piccola, Coni inizierà la navigazione verso Villasimius per poi proseguire in senso antiorario con l’obiettivo di percorrere oltre mille chilometri di costa e raggiungere nuovamente il capoluogo dell’Isola in un mese, così come già avvenuto con successo nel 2018. Con la nuova sfida prenderà il via anche il progetto ecologico-educativo “Tutti nella stessa barca” che prevede, nell’arco del periodo di navigazione, un calendario di giornate organizzate per la pulizia del territorio, sulla costa e nell’entroterra. Si parte subito nella mattinata del 26 marzo con Cagliari e Quartu Sant’Elena: “La raccolta dei rifiuti si concentrerà al Poetto, nel tratto della Prima fermata – spiega Carlo Coni – e sul litorale quartese, dove scenderanno in campo anche alcune scolaresche delle medie e delle elementari. Inoltre, grazie al supporto dei volontari, la pulizia sarà estesa a Calamosca e Sant’Elia, sino alla foce del canale di Terramaini”.

“Chiunque volesse – prosegue Coni – potrà unirsi all’iniziativa. Prevediamo l’allestimento di punti di raccolta che saranno opportunamente segnalati. Ringrazio tutte le realtà che hanno aderito e che stanno aderendo al progetto “Tutti nella stessa barca”, dai Comuni, alle associazioni, alle scuole e la Regione Sardegna, che patrocina l’evento. A oggi hanno risposto all’iniziativa non solo i Comuni sulla costa come Cagliari, Quartu Sant’Elena, Tortolì, Cardedu, Villaputzu, Olbia, Castelsardo, Porto Torres, Stintino e Valledoria, ma anche dell’interno come Ballao, Barrali, Elmas e Desulo. Le adesioni resteranno aperte nel corso di tutto l’evento e il calendario delle giornate ecologiche sarà puntualmente aggiornato e disponibile online sul portale dell’iniziativa www.tuttinellastessabarca.it e sulle pagine social dedicate. L’obiettivo non è solo quello di ripulire il territorio dai rifiuti, in particolare dalla plastica, dal vetro e dalle lattine che troppo spesso vengono abbandonati sulle nostre spiagge e nelle campagne, ma è quello di dare un segnale e richiamare le persone alla responsabilità e al rispetto della nostra Isola e della sua natura, un bene prezioso che appartiene a tutti”, conclude Coni, il promotore dell’iniziativa.