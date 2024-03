Isili a secco, centinaia di agricoltori preoccupati: “Possiamo fare travasi d’acqua dal Flumendosa”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Isili – Allarme siccità, le piogge delle scorse settimane non sono state sufficienti per soddisfare la disponibilità di acqua, produzioni agricole a rischio, il sindaco Luca Pilia convoca un consiglio comunale per lunedì al fine di discutere e studiare soluzioni per risolvere il problema. “Nei giorni scorsi ho partecipato ad una riunione, richiesta dall’Amministrazione Comunale, negli uffici del Distretto Idrografico della Sardegna, avente ad oggetto la stagione irrigua nel distretto Isili nord” spiega il primo cittadino.

“Si è discusso dei quantitativi d’acqua che verranno assegnati al Consorzio di Bonifica della Sardegna Meridionale per il territorio di competenza, e in particolare la quota assegnata al nostro territorio.

Erano presenti alla riunione, oltre al Direttore del Distretto Idrografico e al Presidente del Consorzio di Bonifica, anche la dirigenza di ENAS e degli Assessorati Regionali competenti. Le criticità tecniche riguardanti il periodo siccitoso permangono.

Il lago del Flumendosa, secondo un recente monitoraggio, non ha avuto rilevanti innalzamenti di livello dell’acqua. Il sistema di pompaggio pertanto potrebbe presentare criticità nel periodo estivo, quando la produzione degli ortaggi isilesi entrerebbe a regime, compromettendo l’intera stagione agricola”. Un dramma, insomma, per le campagne e gli agricoltori, già messi a dura prova, che subirebbero l’ennesima perdita.

“Si è discusso delle possibili soluzioni tecniche al problema, ipotizzando un eventuale “travaso” d’acqua sul bacino del Flumendosa da sistemi idrici di altri laghi.

Una soluzione tecnicamente praticabile ma che necessita di essere approfondita e condivisa dal punto di vista politico”. Ecco allora che “nei prossimi giorni ADIS (Distretto Idrografico della Sardegna) elaborerà alcune tabelle di calcolo e proiezioni numeriche per studiare le ipotesi di soluzione al problema”.