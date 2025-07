Il devastante incendio visto da Cala Pira: così i piromani mettono in fuga i bagnanti e colpiscono il turismo. Tantissime le foto mandate a Casteddu Onljne dai bagnanti impauriti dalle fiamme e dalle enormi colonne di fumo che deturpano il paesaggio in una delle zone più belle della Sardegna.

Pauroso incendio a Punta Molentis, bagnanti in fuga dalla spiaggia: in azione elicotteri e un canadair per spegnere le fiamme.

Pomeriggio di fuoco anche nel Sarrabus, un vasto rogo è scoppiato nel primo pomeriggio, in fumo la macchia mediterranea.

Tra i bagnanti si è scatenato il panico e stanno assistendo alle operazioni di spegnimento dalla spiaggia.

Il forte vento alimenta le fiamme che, in poco tempo, hanno già bruciato una vasta area del territorio.

La fermata Arst di Cala Pira è provvisoriamente sospesa per divieto di transito “determinato da incendio” comunica l’azienda.