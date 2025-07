Incendio choc a Punta Molentis: a rischio le auto parcheggiate, vigili pronti anche a evacuare i bagnanti col gommone se necessario. Incendio di vegetazione Un incendio di vegetazione è in corso nella zona di Punta Molentis, nel territorio di Villasimius. Due squadre dei Vigili del Fuoco, una proveniente dal distaccamento di San Vito e una dalla sede stagionale di Castiadas, sono attualmente impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza dell’area. Le fiamme minacciano i numerosi bagnanti presenti sulla spiaggia e i loro veicoli, stimati in circa 200 unità. Per fronteggiare l’emergenza, sono stati inviati sul posto anche gli specialisti del nucleo nautico con motobarca e sommozzatori con gommone, pronti a effettuare evacuazioni via mare se necessario. È in volo un elicottero dei Vigili del Fuoco per garantire eventuali evacuazioni dall’alto e supportare le operazioni aeree. Sullo scenario dell’incendio sono inoltre operativi due Canadair della flotta aerea nazionale dei Vigili del Fuoco, in coordinamento con le risorse messe in campo dalla Regione. Le operazioni sono tuttora in corso.