Il Covid ferma la movida, non solo discoteche: “In Sardegna balli vietati negli stabilimenti e nelle spiagge”

Stop alle serate nelle discoteche sino al prossimo sette settembre, ma non solo. Nell’ordinanza firmerà dal presidente della Regione Christian Solinas, infatti, il divieto dei balli anche in tanti altri posti, anche vicino al mare. Come si legge nel documento ufficiale, infatti, “Sono sospese, all’aperto o al chiuso, le attività del ballo che abbiano luogo in

discoteche, sale da ballo e locali assimilati destinati all’intrattenimento o che si

svolgono in lidi, stabilimenti balneari, spiagge attrezzate, spiagge libere, spazi

comuni delle strutture ricettive o in altri luoghi aperti al pubblico, come previsto con

ordinanza del Ministro della Salute emanata in data 16.08.2020. Per l’effetto, è revocata l’ordinanza presidenziale n. 38 dell’11 agosto 2020″.

Chi effettuerà i controlli? Il Corpo Forestale di vigilanza ambientale, insieme ai corpi di Polizia locale e alle Forze dell’ordine: loro il compito di verifica del rispetto delle prescrizioni.