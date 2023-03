Il Corso e via Pola sognavano le lampade: “I divieti di sosta ci sono ma gli operai non si sono visti”

Dovevano iniziare stamattina alle 7,30 i lavori per la sostituzione delle lampade dei lampioni nel Corso, da Portico Palabanda a Via Pola. Così annunciava trionfalisticamente la segnaletica stradale collocata a ridosso degli stalli per indicare il divieto di sosta per le auto. Invece per tutto il giorno 20 non si è visto nessun operatore dell’Impresa che doveva eseguire i lavori di sostituzione delle vecchie lampade con quelle di nuova generazione.

Al danno per i residente che hanno il pass regolarmente pagato, per la Società che gestisce i parcheggi a pagamento e per lo stesso Comune che non può incassare la quota parte di pertinenza, si aggiunge la beffa delle vecchie lampade non sostituite, e se anche per un solo giorno, gli stalli vuoti che i residenti hanno lasciato diligentemente liberi cercando altrove dove parcheggiare la propria auto.

Marcello Roberto Marchi