Cagliari, la denuncia di un padre: “Mio figlio in crisi e senza aiuti al centro di igiene mentale” (VIDEO)

Ha accompagnato il figlio al centro di igiene mentale di via Romagna a Cagliari e, dopo tre ore di attesa per una visita, spazientito, prima di andarsene ha pubblicato un video di denuncia. Lui è Sergio Portoghese, 53enne disoccupato e malato: “Ho gravi patologie al cuore, prendo solo un’invalidità di 290 euro al mese”. Il dramma principale, però, oggi l’ha vissuto suo figlio, maggiorenne: “Un dottore gli ha prescritto una terapia provvisoria perche ha alcune patologie. Stamattina ha avuto una crisi e l’ho portato alla Cittadella della salute. Ho chiesto più volte che venisse visitato, dalle dieci sino alle tredici. Niente, hanno fatto passare tante altre persone prima di noi due, e alla fine sono stato costretto a riportarmelo a casa. La Regione è sempre più scarsa nell’erogazione di servizi ospedalieri. Prima attendono di vuotare le stanze e i pazienti, intanto, potrebbero anche scappare. È degradante, non si può assolutamente andare avanti così”, dice Portoghese.

Alla fine, tornati a casa, ha somministrato alcuni farmaci al figlio: “È maggiorenne e vive con me, lo seguo in tutto e per tutto. Ho chiamato uno psichiatra che ha uno studio privato e gli ho chiesto quanto costi una visita. La prima cento euro, le successive ottanta. Il problema è che sono disoccupato e la pensione di invalidità e bassissima: non penso che riuscirò a pagarlo”.