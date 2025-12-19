Cagliari – Is Mirrionis

Trentacinque anni di attività, relazioni e impegno quotidiano nel cuore di uno dei quartieri più popolari di Cagliari. Il Circolo Culturale “Edmondo De Amicis” festeggia il suo 35° anniversario giovedì 19 dicembre 2025, a partire dalle ore 18:30, confermandosi come una delle realtà sociali e culturali più radicate e riconosciute del territorio di Is Mirrionis.

Fondato il 19 dicembre 1990 con l’obiettivo di migliorare le condizioni sociali del quartiere, il Circolo De Amicis è cresciuto nel tempo trasformandosi da semplice luogo di aggregazione a vero e proprio modello di welfare urbano di prossimità, capace di rispondere ai bisogni concreti delle persone.

«Il Circolo nasce dall’idea che un quartiere possa cambiare partendo dalle relazioni, dalla fiducia e dalle opportunità – spiegano dalla direzione –. In 35 anni non abbiamo mai smesso di essere accanto alle persone, ogni giorno».

Un circolo aperto sette giorni su sette

Aperto sette giorni su sette, il Circolo De Amicis è oggi uno spazio collettivo accessibile, inclusivo e multifunzionale, dove attività sociali, sportive e culturali si intrecciano per promuovere benessere, partecipazione e coesione sociale.

Nel corso degli anni, il circolo ha saputo intercettare e anticipare le esigenze del territorio, offrendo servizi di utilità sociale che spaziano dall’assistenza burocratica allo sport, dal supporto alle famiglie all’aggregazione degli anziani.

Sport come strumento di inclusione

Un ruolo centrale è occupato dallo sport. Sotto la guida di Gianni Chessa, il Circolo ha sviluppato un importante progetto sportivo che ha portato alla nascita di tre squadre amatoriali di calcio, coinvolgendo giovani e adulti del quartiere e della città.

Per il Circolo De Amicis lo sport non è solo competizione, ma soprattutto educazione, rispetto delle regole e inclusione sociale. Il campo da gioco diventa così uno spazio di crescita personale e collettiva, capace di abbattere barriere e rafforzare il senso di comunità.

Dalla danza al riuso degli spazi pubblici

Già nei primi anni di attività, il circolo si è distinto per scelte innovative. Nel 1992 apre la prima scuola di ballo amatoriale del quartiere, utilizzando le palestre scolastiche come spazi aperti alla cittadinanza. Un’esperienza pionieristica che anticipa il concetto di riuso sociale degli spazi pubblici, restituendoli alla comunità come luoghi di aggregazione, cultura e benessere.

Un presidio sociale di prossimità

Oggi il Circolo De Amicis dispone di una sede di circa 200 metri quadrati interamente dedicata ai servizi alla persona. Al suo interno trovano spazio un patronato gratuito, il servizio CAF, un centro di ascolto per chi vive situazioni di difficoltà, la sede sportiva, uno spazio di socializzazione per anziani e un luogo di partecipazione civica e cittadinanza attiva.

Un vero e proprio presidio sociale che rappresenta un punto di riferimento stabile per il quartiere di Is Mirrionis.

35 anni di comunità e futuro

«Il nostro impegno quotidiano – sottolinea Gianni Chessa – è continuare a essere una casa aperta per Is Mirrionis: un luogo dove incontrarsi, crescere, chiedere aiuto, fare sport e non sentirsi mai soli».

In occasione del 35° anniversario, il Circolo rivolge un ringraziamento speciale ai soci di ieri e di oggi, ai volontari, ai collaboratori, alle istituzioni, alle associazioni e a tutti i cittadini che hanno contribuito a rendere possibile questo lungo percorso.

L’appuntamento per festeggiare è stasera presso la sede del Circolo Culturale “Edmondo De Amicis”, in via Malfidano 6, nel quartiere Is Mirrionis. Un momento di incontro e di auguri per celebrare una storia lunga 35 anni fatta di impegno, solidarietà e comunità.