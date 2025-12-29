“Persino da Rio San Girolamo ormai quotidianamente arrivano i fumi tossici e il cielo notturno si tinge di arancione, per tutta la notte”. La segnalazione, con tanto di foto e video, arriva dal nostro lettore Pierpaolo Murru.

L’emissione di fumi tossici e dai colori quasi psichedelici sta diventando sempre più un’emergenza, nel rassegnato silenzio generale, a parte qualche eccezione: e così, nella terra che fa la guerra all’energia pulita delle rinnovabili, si continua a respirare veleno. “Anche stanotte la Saras ci dà dentro”, dice il nostro lettore. VIDEO