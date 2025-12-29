Cagliari, cittadini incivili deturpano la Marina con ogni genere di rifiuto abbandonato a terra: dai divani ai materassi, dallo stendibiancheria ai passeggini. Il risultato? Una discarica a cielo aperto nel cuore della città. Residenti esasperati chiedono un intervento mirato da parte delle istituzioni di competenza.

Sporcizia, degrado e anche un problema dal punto di vista igienico sanitario: si presentava così ieri una delle vie del quartiere, con il marciapiede occupato dagli ingombranti. Un brutto biglietto da visita per la città del sole, un disagio per residenti e cittadini che, troppo spesso, devono combattere contro la maleducazione di pochi. E poco importa se il ritiro di questo genere di rifiuti avviene puntualmente su prenotazione, il non rispetto delle regole, evidentemente, è più semplice. E mentre il capoluogo sardo si prepara a salutare il nuovo anno e ad accogliere il nuovo, è doloroso constatare che tanti sacrifici vengono annullati da retrogradi senza rispetto per il bene comune.