Il cane scaraventato da un’auto in corsa in Sardegna cerca un’adozione: “Aiutiamolo”

Dobby, il cucciolone scaraventato dalla macchina in corsa, cerca disperatamente casa: il suo stallo sta per terminare. Ha commosso migliaia di persone la sorte crudele capitata al cagnolino che, gettato in un fiume, è riuscito a salvarsi solo grazie al buon cuore di chi ha assistito alla scena e all’intervento delle forze preposte. https://www.castedduonline.it/orrore-a-ozieri-cagnolino-lanciato-dalla-macchina-in-corsa-in-un-fiume-e-salvo-ora-cerca-casa/ Accolto, accudito e coccolato da Orme Onlus Ozieri ora si cerca una casa, una famiglia che possa far dimenticare a quei due occhioni neri la paura, il terrore e le crudeltà, chissà quante gliene saranno state inferte, per opera dell’uomo. “Ha meno di un anno, ama il contatto umano, è buonissimo in auto, adora le coccole e sta imparando ad andare al guinzaglio.

Taglia piccola.

Si trova in provincia di Sassari, potrà essere adottato in Sardegna e centro nord Italia.

Aiutateci a trovare una famiglia per lui, una che lo protegga, ha il portamento da bulletto ma in realtà è un fifone dal cuore grande.

Si affiderà vaccinato e con chip.

Scrivete per lui al 3926121403”.