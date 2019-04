Il Campionato Europeo di Formula Kite arriva in Sardegna con l’Open Water Challenge

Se nel 2018 è stato l’EuroSUP Sardinia l’evento clou dell’Open Water Challenge di Oristano, in occasione del decimo anniversario della manifestazione organizzata dall’ASD Eolo Beach, è in arrivo un’altra kermesse continentale, fresca di inclusione nei giochi olimpici di Parigi 2024.

Dal 25 al 29 settembre la spiaggia di Torregrande ospiterà infatti il Campionato Europeo di Formula Kite, organizzato dall’IKA – International Kiteboarding Association.

Stiamo parlando della “SuperBike” delle competizioni internazionali per kitefoil, che si differenzia dalla sorella KiteFoil World Series per l’utilizzo di tavole e foil prodotti in serie.

Alla manifestazione parteciperanno oltre 100 atleti provenienti da tutto il continente, fino ad un massimo 90 maschi e 90 donne. L’atleta da battere sarà sicuramente il Campione del Mondo, il francese Nico Parlier, ma a dargli battaglia ci saranno anche il monegasco Maxime Nocher (vincitore della Kite Foil World Series nel 2018) senza dimenticare i leader del ranking mondiale come il russo Denis Taradin e la stella inglese Guy Bridge.

Per quest’anno verrà ancora utilizzata la formula “individual” ma una delle giornate di gara verrà dedicata alla sperimentazione del Relay. Parliamo della staffetta uomo/donna, per quest’anno sperimentale in ogni gara organizzata dall’International Kiteboarding Association, che verrà replicata nel 2024 ai Giochi Olimpici di Parigi.

“Siamo davvero orgogliosi di poter ospitare il Campionato Europeo di Formula Kite – ha dichiarato Eddy Piana, organizzatore dell’Open Water Challenge, che ha aggiunto – nell’anno in cui Oristano è Città europea dello sport non potevamo non contribuire con l’organizzazione di una kermesse continentale legata al mondo dei water sports. Mostreremo all’Europa intera e di riflesso a tutto il mondo, le bellezze e le incredibili potenzialità di questo territorio”.

“Ogni volta che vengono selezionata la Sardegna e l’Italia come location per disputare un campionato europeo o mondiale di kite mi si riempie il cuore di orgoglio – ha dichiarato Mirco Babini, presidente dell’International Kiteboarding Association – io pur essendo romagnolo di origine, vivo in Sardegna da tantissimi anni e ne conosco alla perfezione tutte le potenzialità nella pratica degli sport legati al vento e al mare. Questo europeo arriva inoltre a pochi mesi dalla decisione di World Sailing di inserire il Kiteboarding tra le Classi Veliche che prenderanno parte ai giochi di Parigi 2024. Sarà uno spettacolo”.

“Sono onorato di prendere parte al 10° compleanno dell’Open Water Challenge – ha dichiarato Sergio Cantagalli, event manager dell’OWC – si tratta di un evento dal ricco contenuto storico che, anno dopo anno, ha regalato a questo territorio kermesse e competizioni di alto livello tecnico, contribuendo a promuovere l’innovazione e la diffusione dei water sports in Italia.

L’edizione 2019 con il suo intenso programma internazionale, si prospetta come l’ennesimo successo grazie la presenza dell’elite europea del Kiteboarding impegnata a darsi battaglia sui campi di gara di Torregrande. Un grosso impegno organizzativo che ancora una volta dimostra la tenacia, la dedizione e la professionalità del team alle spalle dell’Open Water Challenge nello sviluppo di queste incredibili discipline”

L’Europeo non sarà l’unica competizione in programma nel corso della X edizione dell’Open Water Challenge. Grandi novità verranno presto annunciate. Vi aspetta un programma ricco e decisamente emozionante.