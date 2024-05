Il Cagliari di Ranieri ancora in seria A: tifosi in delirio per i rossoblù, caroselli per le strade della città

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Il Cagliari di Ranieri ancora in seria A: tifosi in delirio per i rossoblù, migliaia di loro hanno esultato tra gli spalti del Mapei Stadium, tutti gli altri attendono il rientro a Cagliari dei campioni che, con due gol messi a segno, hanno vinto la partita decisiva, quella più importante di tutto il campionato. La festa è esplosa, quella che era attesa da giorni e che, prima della partita, nessuno ha voluto confessare, per scaramanzia, anche se era la speranza racchiusa dentro il cuore.

Ora si può esultare ed è così che, dentro e fuori lo stadio, per le strade e nei bar dove è stata trasmessa la diretta, un unico coro per ringraziare la squadra e tutto lo staff che, per l’ennesima volta, incorona Mister Ranieri. Una vittoria che non regala lo scudetto ma “solo” la permanenza in serie A che, per il popolo rossoblù, era il traguardo da raggiungere. Missione compiuta, dunque, e spazio solo all’allegria e all’euforia che unisce tutti in nome del calcio. Almeno per oggi, spazio solo all’entusiasmo, ai problemi della vita si penserà domani. D’altronde lo sport è anche questo.