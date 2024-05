Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Tutti in attesa della squadra rossoblù: aeroporto di Elmas gremito di tifosi in festa, Ranieri e team in volo per il grande rientro a casa. Il passaparola tramite social, l’arrivo dei giocatori del Cagliari è previsto poco prima delle 21, e, in pochi minuti centinaia di tifosi si sono riversati nella parte arrivi del “Mario Mameli”. Saltano, cantano in attesa che il volo partito da Parma atterri: foto e dirette sui social si susseguono per condividere la festa e rendere partecipi chi non può raggiunge lo scalo. Un modo per essere tutti insieme, insomma, per accogliere e ringraziare la squadra di casa per l’ennesima prodezza che ha fatto esultare i tifosi rossoblù.