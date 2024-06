Il buon cuore della Sardegna: colletta per il rilancio di Sa Marigosa, distrutta dal fuoco

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Le Organizzazioni dei produttori (OP) ortofrutticoli della Sardegna lanciano una raccolta fondi per la ricostruzione e il rilancio di Sa Marigosa, l’azienda agroalimentare di Riola Sardo, fortemente danneggiata dal rogo che ha investito, lo scorso 6 giugno, macchinari e prodotti all’interno dei capannoni avvolti dall’incendio. Solo grazie al pronto intervento dei Vigili del fuoco di Oristano le fiamme sono state domate, anche se i danni finali risultano purtroppo essere notevolmente ingenti. A una settimana dagli eventi, otto OP ortofrutticole regionali, la nona è quella di Sa Marigosa, hanno dato il via a questa operazione di solidarietà che non punta solo a una raccolta di risorse, attraverso donazioni online, ma anche a promuovere l’acquisto dei prodotti dell’impresa del Sinis, in questi mesi estivi soprattutto meloni e angurie, nel punto vendita aziendale e nei tanti supermercati dell’Isola. “Ogni contributo che i consumatori riusciranno a dare è fondamentale – precisano le OP – così da poter superare quanto prima questo momento di forte crisi, garantendo un futuro di rapida ripresa a Sa Marigosa. Se operiamo tutti insieme – hanno concluso – possiamo davvero fare la differenza. Rivolgiamo quindi un grazie affettuoso a tutti quelli che accoglieranno il nostro invito”.

Le donazioni si possono fare a Sa Marigosa Soc. Cons.le ARL. Causale: Erogazione Liberale – Incendio 6 giugno 2024. L’IBAN è: IT87 A010 151 74 000000 7086 7478.