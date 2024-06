Sensibilizzazione per la fibromialgia: il camper fa tappa a Serramanna

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Serramanna – Il camper della sensibilizzazione per la fibromialgia in viaggio nel Medio Campidano: tappa in paese oggi, una giornata ricca di appuntamenti per informare sul male silenzioso che ogni anno mette alla prova migliaia di persone. Una targa, un convegno e una mostra sono gli appuntamenti principali.

Si chiama CFU “In viaggio verso la fibromialgia” l’iniziativa mirata alla consapevolezza della malattia, in collaborazione con AVIS Serramanna dalle 10:00 alle 12:00 l’associazione sarà presente con il camper in Via XXV Aprile “In Viaggio verso la conoscenza della Fibromialgia”, informazione e sensibilizzazione sulla patologia.

Alle 12:30 “La panchina ci avvicina” Il CFU-Italia presiede la cerimonia di affissione di una targa con QR Code alla presenza del sindaco e dell’amministrazione comunale in Via Sant’Ignazio.

Durante il pomeriggio “L’armatura invisibile”, Convegno presso la Sala Montegranatico: alle ore 16:30 saluti istituzionali e proiezione del film

Relatori Anna Maria Maccioni, medico di base Cristian Angius, psicologo. Alla conclusione dell’evento saluterà il pubblico

Patrizia Sarritzu, referente CFU-Italia Cagliari.

Al termine del convegno i visitatori potranno visionare la mostra di pittura, con le opere di numerosi artisti, allestita a cura dell’associazione club Hobby e modellismo.

La mostra di pittura sarà inaugurata presso l’Ex Montegranatico in via Roma stasera alle 17.00.

Sarà visitabile venerdì, sabato e domenica dalla 17 alle 20 e sabato mattina dalle 10.30 alle 12.30.