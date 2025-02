Un malore improvviso ha portato via a 72 anni il grande allenatore sassarese Paolo Merella. Una vita dedicata allo sport e soprattutto ai più giovani, ed era il tecnico della Dinamo under 15. Tantissime le squadre che hanno avuto la fortuna di averlo come guida: Torres, Sant’Orsola, Dinamo 2000, Cus Sassari, Olbia. Viveva per il basket e per trasmettere passione e valore a chi amava questo sport allo stesso modo, senza mai fermarsi o accontentarsi. Tantissimi i ricordi che in queste ore si susseguono sui social:

“La Dinamo Banco di Sardegna piange la scomparsa di Paolo Merella, prezioso collaboratore del club come allenatore delle formazioni giovanili Dinamo Academy”, le parole della Dinamo Sassari. “La passione e la competenza di Paolo resteranno sempre impresse nel cuore di tutti. Alla famiglia e agli amici il profondo cordoglio e l’affettuosa vicinanza del club di via Roma.”

E ancora: “Paolo non è stato solo un grande allenatore, ma un uomo di valori, capace di lasciare un segno indelebile nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo”, scrivono commossi i membri della Pallacanestro Sennori. “Il suo amore per il basket e la sua umanità hanno ispirato intere generazioni, dentro e fuori dal campo. Oggi ci sentiamo tutti un po’ più soli, ma siamo certi che il suo insegnamento continuerà a vivere in ognuno di noi, nei gesti, nelle parole e nella passione che ogni giorno mettiamo in questo sport. A Enrico e alla sua famiglia va il nostro più sincero abbraccio e le nostre più sentite condoglianze. Siamo con voi, oggi più che mai, non solo come compagni di squadra, ma come fratelli, come una famiglia che condivide ogni sorriso, ogni battaglia e, nei momenti più difficili, ogni lacrima. Ciao Paolo, riposa in pace”