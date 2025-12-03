Un arresto per spaccio di droga e una denuncia per resistenza a pubblico ufficiale a Iglesias. I militari, impegnati in un servizio mirato al contrasto dello spaccio di droga, avevano notato un movimento sospetto nei pressi dell’abitazione di un 35enne: alla vista dei carabinieri, subito dopo aver venduto dosi di cocaina, l’uomo ha tentato di liberarsi della droga e di allontanarsi, spintonando i militari, che sono comunque riusciti a bloccarlo prontamente e metterlo in sicurezza. Le successive perquisizioni personale e domiciliare hanno consentito di ritrovare ancora cocaina, un bilancino di precisione, sostanza da taglio, materiale per il confezionamento delle dosi e denaro in contanti. Questa mattina sarà sottoposto al rito direttissimo.

Durante la stessa operazione è stato denunciato un 36enne residente in paese, anche lui disoccupato, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale.