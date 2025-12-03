Nuraminis, prestazioni infermieristiche e specialistiche rivolte a tutta la popolazione grazie alla gara pubblica di concessione della struttura comunale casa anziano “Monsignor Serci”: “Erano previste offerte migliorative e servizi aggiuntivi che iniziano a prendere forma”. Assistenza sanitaria senza doversi spostare dal paese: la novità è partita ieri e ad annunciarla è il sindaco Stefano Anni. Una svolta per il servizio sanitario, quindi, ben accolta dai residenti che per prelievi o esami specifici dovevano viaggiare oltre i confini territoriali. Per alcuni spazi della Residenza per anziani “Monsignor Serci” era stato indetto un bando pubblico che ha raggiunto l’obiettivo con la realizzazione del Centro A.D.I.P. – Assistenza Infermieristica Privata, un progetto che amplia in modo significativo l’offerta della struttura e che permette di diventare “aperta” offrendo servizi sanitari e infermieristici a tutti i residenti. “Non più solo assistenza per anziani, ma prestazioni infermieristiche e specialistiche rivolte a tutta la popolazione. Questo significa che chiunque, senza uscire dal paese, può ricevere cure e prestazioni professionali che prima richiedevano spostamenti nei comuni vicini anche per un semplice prelievo ematico” spiega Anni.

“Un cambiamento che rende la Residenza un vero punto di riferimento sanitario locale e non solo un luogo di accoglienza”.