Iglesias, incidente sulla Ss 130: i vigili estraggono due persone dalle lamiere

Incidente all’alba lungo la statale 130.

I Vigili del Fuoco di Cagliari hanno ricevuto una chiamata, intorno alle 7, per un incidente stradale nella SS 130 all’altezza del Km 48. La sala operativa del 115 ha inviato sul posto una squadra di pronto intervento del distaccamento di Iglesias.

La squadra ha provveduto alla messa in sicurezza della vettura e ha estratto due persone dalle lamiere. Sul posto anche due unità del 118 con due ambulanze, una Mike e una di volontari.

Le indagini per stabilire le cause del sinistro sono in via di accertamento da parte dei Carabinieri di Iglesias.