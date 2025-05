La Polizia di Stato ha tratto in arresto un uomo 25enne, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.

Nella serata di domenica, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Iglesias durante un ordinario servizio di controllo del territorio hanno effettuato un controllo presso un casolare abbandonato, attiguo all’abitazione di un soggetto del posto, noto agli agenti per la sua attività illecita in materia di stupefacenti, sospettando che lo stesso potesse utilizzare quel sito per occultare lo stupefacente. Da un controllo sommario, occultate sotto un vecchio materasso, i poliziotti rinvenivano alcune buste per uso alimentare con all’interno delle infiorescenze vegetali di marijuana e della sostanza marrone essiccata tipo hashish, come successivamente accertato nei laboratori della Polizia Scientifica. Visto quanto rinvenuto, gli agenti hanno avuto, nell’immediatezza, l’intuizione di attendere e osservare se qualcuno si recasse a ritirare la sostanza. Dopo pochi istanti, infatti, il soggetto attenzionato veniva visto entrare nel casolare con un oggetto in mano, risultato poi essere un bilancino di precisione, che occultava sotto il materasso insieme al resto del materiale. A quel punto gli agenti, dopo aver recuperato quanto rinvenuto sotto il materasso, hanno raggiunto l’abitazione dell’uomo per procedere alla perquisizione domiciliare, anche alla presenza del suo legale di fiducia, in questo caso con esito negativo, mentre contestualmente il predetto rivendicava il possesso di quanto rinvenuto nel casolare, ossia complessivamente 1Kg circa di marjuana, 17 gr di hashish e un bilancino di precisione.

Il 25enne è stato tratto in arresto in flagranza per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. I fatti accertati dagli agenti della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del gip che nell’udienza di stamattina 5 maggio, ha convalidato l’arresto disponendo l’accompagnamento dell’uomo al carcere di Uta.