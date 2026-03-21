La polizia ha tratto in arresto un uomo 29enne di Iglesias, per l’ipotesi di reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini dello spaccio.

Nel pomeriggio di venerdì 20 marzo gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Iglesias hanno predisposto un servizio di polizia finalizzato alla prevenzione e repressione del traffico illecito di sostanze stupefacenti, in conseguenza di varie segnalazioni che indicavano la presenza di giovani dediti allo spaccio ed al consumo soprattutto in piazze frequentate da famiglie con bambini.

Il dispositivo ha portato gli Agenti in una piazza centrale della città, dove hanno notato due giovani scambiarsi del denaro con involucri. L’intervento dei poliziotti è stato tempestivo per bloccare colui che aveva ceduto la bustina, mentre il “cliente” è riuscito ad allontanarsi velocemente.

Il controllo sul 29enne ha avuto esito positivo, in quanto aveva con sé gli ultimi tre involucri di hashish custoditi all’interno del calzino. Oltre allo stupefacente è stato trovato in possesso della somma di 320€ presumibilmente provento dell’attività illecita.

La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di rinvenire e sequestrare altri 30 gr circa di hashish e 3 gr di cocaina, un bilancino di precisione e materiale utile al confezionamento.

L’uomo è stato quindi tratto in arresto e i fatti accertati dagli operatori della Polizia di Stato sono stati sottoposti alla valutazione del G.I.P. che, durante l’udienza di convalida prevista per questa mattina, ha convalidato l’arresto senza applicare misure cautelari dopo aver accolto la richiesta dei termini a difesa.