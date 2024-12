Ictus in Thailandia per un ristoratore cagliaritano 68enne: raccolta fondi per riportarlo a casa

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

E’ ricoverato in gravissime condizioni a Bangkok in Thailandia Armando Puddu, ristoratore cagliaritano di 68 anni, dopo aver subito un ictus emorragico la scorsa settimana, mentre si trovava a letto durante una vacanza a Koh Samui. La famiglia sta affrontando una situazione estremamente difficile, cercando di far fronte a spese mediche enormi che ammontano a circa 5.000 euro al giorno.

Il figlio di Armando, Edoardo Puddu, ha lanciato una raccolta fondi arrivata a circa 43mila euro, con obiettivo 60mila: l’assicurazione sanitaria non copre infatti tutti i costi che la famiglia sta sostenendo.

Dopo circa 24 ore di coma, Armando è stato risvegliato e ha potuto riconoscere i suoi familiari, ma è ancora in terapia intensiva e non può essere trasferito a Bali, dove gestiva il ristorante “Like at Home”, protagonista di una delle puntate di Little Big Italy del canale Nove. Tuttavia, il ristorante è stato chiuso da due mesi.